В Україні майже удвічі зростуть тарифи на воду

Із 1 липня в Україні зростуть тарифи на водопостачання в середньому на 84%, на водовідведення (стоки) - на 105%, на водоспоживання (вода і стоки) - на 93%.

Як пояснили газеті «Сегодня» в Нацкомісії з держрегулювання у сфері компослуг, яка їх встановлює, тепер українці платитимуть за воду відповідно до економічно обґрунтованого рівня, - тобто із закладеною рентабельністю до 5%.

«Тарифи на воду підвищувалися востаннє у 2008-2012 роках (у різний час у різних містах. - Авт.). За цей час її собівартість істотно зросла - більше потрібно коштів на виплату зарплати, закупівлю електроенергії, реагентів. Водоканали не можуть працювати у збиток, адже їм потрібно думати про існування своїх підприємств, щоб вони взагалі не померли, - розповів «Сегодня» член Нацкомісії Дмитро Григор'єв. - У зв'язку з цим із 1 липня підвищуються тарифи на воду для 26 із 150 підприємств, що забезпечують 87% ринку водопостачання країни. Інші водоканали, швидше за все, підвищать тарифи з 1 серпня або восени».

Тарифи на воду зростуть нерівномірно: наприклад, в Івано-Франківську водопостачання подорожчає на 41,7%, у Чернівцях - на 14,6%. Як зазначають у Нацкомісії, «причесати під гребінку» всі «водні» тарифи неправильно, оскільки у водоканалів різні проблеми, які потребують індивідуальних рішень, різна відстань до водних джерел.

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«Десь потрібно ремонтувати зношені мережі, десь закуповувати обладнання для лабораторій, які перевіряють якість води. На ці завдання потрібні різні обсяги фінансування, тому сьогодні підприємства водної галузі розробляють інвестпроекти, наприклад, із модернізації очисних споруд. Під ці бізнес-плани реально отримати кредити від Світового банку. Такі успішні приклади по водоканалах уже є», - каже Григор'єв.

У Нацкомпослуг запевняють, що зростання тарифів на воду не сильно вдарить по гаманцях українців. Так, незахищені категорії населення - пенсіонери та багатодітні сім'ї - зможуть скористатися пільгами та субсидіями, а середньостатистична сім'я з двох осіб, згідно з розрахунками, буде платити на місяць на 36 грн більше - тобто не 40, а 76 грн.