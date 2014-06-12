Держстат нарахував в Україні близько 19,4 млн квартир

Обсяг житлового фонду України з 1 січня 2013 року по 1 січня 2014 року зріс на 0,24% і становив 1,097 млрд кв. м загальної площі, повідомила Державна служба статистики України.

При цьому житловий фонд міських поселень становив 63,8% (700,1 млн кв. м) від загального фонду.

За даними Держстату, майже весь житловий фонд (98,2%) розміщувався в житлових будинках квартирного типу, тоді як площа гуртожитків та житлових приміщень у нежитлових будівлях у загальному обсязі становила лише 1,8%.

Загальна кількість квартир на 1 січня 2014 року становила 19,4 млн. Із них 19,3% - однокімнатні, 37% - двокімнатні, 32,8% - трикімнатні. Ще 10,9% квартир мали 4 і більше кімнат.

На початок року в експлуатації знаходилося 4,9 млн кв. м старого та аварійного житлового фонду.

Як повідомляв УНІАН, за даними Держстату, обсяг житлового фонду України у 2012 році зріс на 0,73% - до 1,094 млрд кв. м загальної площі.

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Довідка УНІАН. Житловий фонд - кількість будівель, споруд, що використовуються під житло, з допоміжними приміщеннями. Одиницями обліку житлового фонду є: житлова будівля, житлове приміщення, загальна і житлова площа. Житловими вважаються будівлі постійного типу, вся площа яких або не менше 50% площі призначені для проживання.