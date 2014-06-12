Мораторій на відчуження гуртожитків можуть продовжити до 2019 року

Відповідна ініціатива міститься в проекті закону №4030а від 6 червня 2014 року, поданому на розгляд парламенту Геннадієм Зубком (ВО «Батьківщина»), Віталієм Чугунниковим («УДАР») і Володимиром Сальдо («Економічний розвиток»).

Нардепи пропонують внести зміни до Закону України «Про реалізацію житлових прав мешканців гуртожитків», збільшивши термін дії мораторію на відчуження гуртожитків з 6 до 10 років, тобто – до 1 січня 2019 року.

У пояснювальній записці до законопроекту депутати відзначають, що для забезпечення конституційних прав мешканців гуртожитків всі гуртожитки, які будувалися за державні кошти і перебувають у віданні або оперативному управлінні підприємств і організацій або увійшли до статутних фондів акціонерних чи колективних підприємств, створених у процесі приватизації, підлягають передачі у власність територіальних громад. При цьому, передача гуртожитків у власність громад відповідно до цього закону має бути здійснена в терміни, передбачені відповідною державною програмою (її реалізація передбачена в 2012-2015 роках – УНІАН). Проте, за твердженням парламентаріїв, реалізація цієї програми затягується, зокрема через відсутність коштів на її фінансування в держбюджеті.

«Зважаючи на тривожну ситуацію, що склалася з виконанням Закону України «Про забезпечення реалізації житлових прав мешканців гуртожитків», у разі припинення терміну дії зазначеного мораторію будуть порушені житлові та майнові права мешканців гуртожитків», - говориться в пояснювальній записці до законопроекту.

У таких умовах, на думку авторів документа, необхідно продовжити термін дії мораторію до 2019 року.

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Як повідомляв УНІАН, у вересні 2011 року Верховна Рада продовжила мораторій на відчуження гуртожитків, які будувалися за державні кошти, до 1 січня 2015 року.

У липні 2012 року парламент прийняв програму передачі гуртожитків у власність територіальних громад. Зокрема, програма передбачає передачу у власність територіальних громад у 2012-2015 роках більш як 1 тисячі гуртожитків загальною площею майже 2,5 млн. кв.м. Зокрема, в 2012 році пропонувалося передати 214 гуртожитків, у 2013 році - 263 гуртожитки, в 2014 році - 294 гуртожитки і в 2015 році - 287 гуртожитків. Для цих цілей пропонувалося виділити 1,224 млрд грн, із яких 612,2 млн. грн – з держбюджету. Проте, починаючи з 2013 року, з держбюджету не виділялися кошти для фінансування цієї програми.