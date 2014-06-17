В Україні можуть створити реєстр малозабезпечених позичальників за іпотекою

Асоціація «Український кредитно-банківський союз» (УКБС) запропонувала Національному банку України створити реєстр малозабезпечених позичальників, які обслуговують іпотечні кредити, повідомила прес-служба асоціації.

«Створення реєстру малозабезпечених позичальників, які обслуговують іпотечні кредити, дозволить державі разом з банківською системою підтримати соціально незахищених громадян, платоспроможність яких погіршилася через різку девальвацію гривні», - йдеться у повідомленні.

На переконання банкірів, реєстр дозволить виділити категорію соціально незахищеного населення, яке обслуговує житлові кредити (валютні або гривневі) і дійсно потребує пом'якшення умов кредитування у зв'язку з кризою. А також відмежувати від пільг заможних позичальників, які брали кредити на купівлю VIP-житла або житла з комерційною метою (здача в оренду або перепродаж), і боржників, які не платили і за стабільного курсу.

«Такий підхід, коли підтримка надаватиметься позичальникові не залежно від валюти кредитування, а залежно від рівня його матеріального забезпечення та соціальної захищеності, є більш виваженим і справедливим порівняно з популістськими ініціативами підтримки лише «валютних» позичальників шляхом примусу банків конвертувати їх кредити в гривневі за курсом і зі ставкою, значно нижчими від ринкових», - зазначають банкіри.

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На думку асоціації, покладання на банки усіх збитків від різкої девальвації гривні боржників по валютних кредитах може мати вкрай негативні наслідки не тільки для банківської системи, а й для усієї держави.

«Кількість проблемних банків може швидко збільшитися, в тому числі і серед державних, докапіталізація яких означатиме додаткові незаплановані навантаження на держбюджет і зменшення фінансування соціальних програм», - йдеться в повідомленні.

В УКБС зазначають, що за поточних умов важливо знайти компроміс для людей, які взяли кредити під купівлю житла і сьогодні з об'єктивних причин не можуть їх належним чином обслуговувати. Незалежно від того, в якій валюті були отримані ці кредити - в іноземній або національній, сумлінний позичальник має бути впевнений, що банк не зацікавлений у його виселенні з єдиного житла.

Як повідомляв УНІАН, Національний банк України направив банкам на розгляд проект закону України "Про регулювання ситуації з погашенням зобов'язань за кредитами в іноземній валюті, забезпечених іпотекою". Проект передбачає зобов'язання банків за заявою боржників конвертувати доларову іпотеку за курсом на 1 січня 2014 року (7,993 грн/дол.) за збереження незмінної відсоткової ставки.

За підрахунками банкірів, збитки банків від реструктуризації іпотечних кредитів у валюті шляхом їх конвертації за курсом Національного банку 7,99 грн/дол. можуть досягти 16 млрд грн.