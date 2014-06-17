Будівництво в Україні сповільнилося на 6,5%

За даними Держстату, будівельні підприємства зменшили обсяг робіт з будівництва споруд на 7,3% - до 8,647 млрд грн. При цьому обсяг робіт зі спорудження житлових будівель збільшився на 16,2% - до 4,034 млрд грн, а з будівництва нежитлових об'єктів - скоротився на 21,3%, до 4,613 млрд грн. Обсяг робіт з будівництва інженерних споруд знизився на 5,7% - до 8,679 млрд грн.

Роботи з нового будівництва, реконструкції й технічного переозброєння в січні-травні становили 84,6% від загального обсягу, роботи з капітального і поточного ремонту – 7,9% і 7,5% відповідно.

За даними Держстату, будівельні підприємства Києва за звітний період знизили обсяги робіт на 8,8% - до 3,95 млрд грн, виконавши 22,8% від загального обсягу робіт у країні.

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Як повідомляв УНІАН, за даними Держстату, будівельні підприємства України в січні-квітні 2014 року скоротили обсяги робіт порівняно з аналогічним періодом минулого року на 5,8% - до 13,089 млрд грн.

У 2013 році будпідприємства скоротили обсяги робіт порівняно з 2012 роком на 14,5% - до 58,88 млрд грн, а в 2012 році - на 14%, до 62,28 млрд грн.