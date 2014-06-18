Криза на ринку нерухомості не буде затяжною - експерт

Кризові явища на ринку нерухомості України довго не триватимуть - як тільки нормалізується політична і економічна ситуація в країні, ринок увійде в активну стадію розвитку.

Як повідомила УНІАН прес-служба проектної групи «Архиматика», відповідний прогноз озвучив директор компанії Олександр Попов.

«Попередня криза зробила із забудовників хороших криза-менеджерів. Причиною затяжної кризи в 2008-2010 роках став непрофесіоналізм самих учасників ринку. Сьогодні ж багато хто реально оцінюють ризики, свої фінансові та технічні можливості. Тому навіть якщо зараз ринок «штормить», то це триватиме недовго», - цитує Попова прес-служба.

За його словами, якщо ще місяць тому забудовники масово відмовлялися від проектування нових об'єктів, то вже сьогодні частина з них прийшла до розуміння, що зараз саме час займатися проектуванням новобудов, високий попит на які буде через рік-два.

Що стосується самих проектів, то, на думку експерта, вони істотно не зміняться.

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«За останні кілька років апетит покупців не повернувся на той рівень, яким він був до 2007 року. Раніше проектують і будують компактні квартири, попит на які буде і в майбутньому», - резюмував архітектор.

Як повідомляв УНІАН, раніше експерти відзначали, що нинішня криза на ринку житлової нерухомості багато в чому повторює тенденції кризи 2008 року, пов'язані з істотним скороченням кількості угод, а також просіданням доларових цін і зростанням вартості нерухомості у гривні. За даними аналітиків, доларові ціни на житло в Україні з початку року знизилися на 20-25%. У гривні з-за істотної девальвації нацвалюти вартість житлових квадратних метрів зросла в межах 10-15%. При цьому ринок житла в Україні завмер. Навесні поточного року кількість угод купівлі/продажу квартир скоротилася до мінімуму. Втім, в кінці травня - першій половині червня експерти і учасники ринку відзначали деяку активізацію продажів.