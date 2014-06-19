Україна опустилася на 13 позицій у рейтингу прозорості ринку нерухомості

Україна опустилася з 61-го на 74-е місце у рейтингу прозорості світових ринків нерухомості (Global Real Estate Transparency Index 2014), складеному міжнародною консалтинговою компанією Jones Lang LaSalle (JLL).

Про це УНІАН повідомила прес-служба консалтингової компанії Jones Lang LaSalle (JLL) в Україні.

«Україна втратила позиції в переліку ринків з середньою прозорістю і перейшла до розряду країн з низькою прозорістю. За підсумками рейтингу 2014 року Україна займає 74-е місце (між Панамою і Кувейтом), опустившись з 61 позиції», - сказано в повідомленні.

Укладачі рейтингу зазначили, що втрата позицій в рейтингу сталася через політичну нестабільність в країні, яка негативно позначилася на прозорості ринку нерухомості України.

Перше місце у рейтингу, згідно з результатами 2014 року посіла Великобританія, тоді як США опустилися на другу сходинку рейтингу. Крім цього в списку країн з найбільш прозорими ринками нерухомості увійшли Австралія, Нова Зеландія, Франція, Канада, Нідерланди, Ірландія і Фінляндія.

При цьому, фахівці JLL відзначають, що ключовими глобальними факторами, що сприяють підвищенню рівня прозорості ринку нерухомості, є усвідомлення на державному рівні того, що низька прозорість негативно позначається на обсягах інвестицій в країну, а також увагу, яку приділяють ЗМІ проблем корупції, скандалів і нещасним випадкам у сфері будівництва.

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Довідка УНІАН. Дослідження Global Real Estate Transparency Index проводиться компаніями Jones Lang LaSalle і її підрозділом LaSalle Investment Management кожні два роки протягом останніх 15 років - з 1999 року.

У 2014 році в рамках дослідження фахівці JLL розраховували показник прозорості на 102 світових ринках нерухомості. Кожен ринок був проаналізований по 115 різних факторів шляхом збору даних та опитування дослідників в регіонах, а також бізнес-лідерів.

Jones Lang LaSalle - компанія, що надає фінансові і комплексні послуги в області нерухомості в 75 країнах. Портфель компанії становить близько 279 млн кв. м по всьому світу, а річний оборот - 4 млрд дол.

У 2013 році Jones Lang LaSalle закрила угоди з купівлі-продажу та залучення фінансування загальним обсягом 99 млрд дол.

У Росії і країнах СНД Jones Lang LaSalle представлена офісами в Москві, Санкт-Петербурзі та Києві.