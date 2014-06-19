Тарифи на компослуги зростуть у всіх регіонах України - Гройсман

Підвищення тарифів на житлово-комунальні послуги, зокрема, водо- і теплопостачання, чекає всі регіони України в різних масштабах, сказав віце-прем'єр-міністр – міністр регіонального розвитку, будівництва і ЖКХ Володимир Гройсман.

«Очевидно, що Київ не підвищував тарифи вже багато часу і тому таке велике підвищення. Цього можна чекати і в інших регіонах України в різних відсотках, оскільки різна структура виробництва теплової енергії та різний стан справ. Десь може бути підвищення тарифів на 10-15%, а десь 50% і вище», - сказав Гройсман на брифінгу у четвер.

При цьому він нагадав, що разом зі зростанням тарифів уряд вводить механізм компенсацій і субсидій для незахищених верств населення.

«Ви знаєте, що урядом передбачений компенсаційний механізм. При збільшенні вартості послуг відповідно більше людей дістануть можливість і право на входження до програми субсидій», - відзначив Гройсман.

Разом з тим, на питання, чи пов'язане підвищення тарифів на гарячу воду і опалення з високою вартістю російського газу для України, Гройсман відповів ствердно.

«Найбільше це пов'язано з тим, що Росія проводить достатньо агресивну енергетичну політику щодо України з погляду підвищення ціни. Ви знаєте, що ми купуємо газ у Росії плюс є власний видобуток і є ціна, яку встановлює НКРЕ в Україні. Від цього і формується тариф. Тобто, коли складова тарифу змінюється, тоді й може зростати тариф», - сказав віце-прем'єр.

Як повідомляв УНІАН, після зміни влади в Україні новий уряд на чолі з Арсенієм Яценюком оголосив курс на підвищення тарифів на житлово-комунальні послуги для населення, зокрема, на газ, електрику і централізоване теплопостачання. Так, вартість газу для населення з 1 травня зросла в 1,5 разу, до 1089 грн за тис. кубометрів з 720,54 грн за тис. кубометрів. З 1 червня Національна комісія, що здійснює регулювання у сфері енергетики, підвищила тарифи на електроенергію для населення на 10-40% залежно від обсягів її споживання. Крім того, Національна комісія, що здійснює держрегулювання у сфері комунальних послуг, ухвалила рішення про підвищення тарифів на послуги з централізованого теплопостачання в середньому на 40% з 1 липня цього року.

Зокрема, тарифи на гаряче водопостачання і опалення в Києві з 1 липня зростуть майже на 70% і 60%, відповідно. Нацкомпослуг з 1 липня встановила тариф для «Київенерго» на гаряче водопостачання на рівні 25,1 грн/куб. м, на централізоване теплопостачання – на рівні 375,30 грн/Гкал.