У Росії вартість проектування стадіонів до ЧС-2018 завищили вдвічі

Рахункова палата РФ виявила суттєве завищення вартості робіт з проектування семи стадіонів, що зводяться до чемпіонату світу з футболу 2018 року. Про це пише газета "Известия", посилаючись на дані звіту аудиторів.

Мова йде про об'єкти в Калінінграді, Самарі, Саранську, Волгограді, Ростові-на-Дону, Єкатеринбурзі та Нижньому Новгороді.

Справедливою вартістю відомство вважає 2,73 млрд, а не 5,82 млрд руб., зафіксованих держконтрактами від 2012-2013 років, які місцева влада уклала з підрядними організаціями. Як наголошується в звіті, за окремими об'єктами кошторис виявилася вищим у три-чотири рази.

Поряд з цим, у документі представлені оцінки федеральної автономної установи "Головдержекспертизи Росії", яке розглянуло кошторис на проектні роботи за всіма вказаними об'єктами. Найбільше виявлено завищення кошторису по стадіону в Нижньому Новгороді, проектування якого "Головдержекспертиза Росії" оцінює в 245,6 млн руб. При цьому ціна укладеного держконтракту на проведення проектних робіт склала 890,65 млн руб., що майже в чотири рази більше. Було виявлено, що під час розрахунку кошторису було неправомірно застосовано ряд коефіцієнтів.

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У Ростові-на-Дону і Калінінграді ціна контрактів (892,9 млн і 849,75 млн руб. відповідно) приблизно в три рази вища за оцінки "Головдержекспертизи Росії" (326 млн і 290 млн руб. відповідно). У Єкатеринбурзі і Самарі кошторис виявилася вищим у два рази, у Волгограді і Саранську - в 1,5 разу.

Звіт аудиторів містить коментар Міністерства будівництва та житлово-комунального господарства РФ про те, що представлені факти "Головдержекспертизи Росії" не є висновком щодо достовірності кошторисної вартості об'єктів, оскільки були розглянуті окремі документи, надані установі для аналізу.

