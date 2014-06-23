Світові витрати на інфраструктуру за 10 років подвояться до $9 трлн в рік

Світові витрати на капітальні проекти та інфраструктуру зрушаться з Заходу на Схід і перевищать $9 трильйонів до 2025 року, згідно з прогнозом, опублікованим в понеділок компанією PricewaterhouseCoopers, повідомляє Рейтер.

Це зростання очолить Китай, який обійшов США за витратами на інфраструктуру в 2009 році. У світових масштабах ці інвестиційні витрати склали $4 трильйони у 2012 році.

"Ринки, що розвиваються, особливо Китай та інші країни Азії, відсутність тягаря відновлення після фінансової кризи, покажуть значно більш швидкий ріст витрат на інфраструктуру", - сказав Річард Абаді з Pricewaterhouse.

Згідно з дослідженням, близько $78 трильйонів будуть витрачені на капітальні проекти та інфраструктуру в усьому світі з цього часу до 2025 року.

Доступність фінансування та держінвестицій, демографічні фактори, урбанізація і забезпеченість природними ресурсами - все це підвищить майбутні витрати на інфраструктуру, вважає Pricewaterhouse.

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У США витрати на капітальні проекти та інфраструктуру, як очікується, досягнуть $1 трильйона на рік до 2025 року, підвищуючись в середньому на 3,5 відсотка щорічно.