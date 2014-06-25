Суд повернув державі землі Межигір'я

Як повідомили УНІАН у прес-службі прокуратури Київської області, суд задовольнив 2 позови прокуратури області до Вишгородської районної держадміністрації, ТОВ «Танталіт» і благодійного фонду "Відродження України" про скасування розпоряджень, визнання недійсними державних актів та витребування земель резиденції на користь держави.

Читайте такожГПУ вимагає повернути Межигір'я державі

Встановлено, що вказані землі вартістю понад 118 млн грн були відчужені розпорядженнями Вишгородської районної держадміністрації, хоча вилучення, передача в оренду та подальший продаж земель рекреаційного призначення належать до компетенції Кабінету міністрів.

Господарський суд погодився з доведеннями прокуратури області та прийняв рішення про задоволення цих позовів та повернення земель Межигір'я у державну власність.