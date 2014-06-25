Україна заощадить понад 10 млн грн на утриманні держдач

19:27, 25 червня 2014
Нерухомість
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Особи, які проживають на державних дачах, самі 100% оплачуватимуть комунальні послуги.

REUTERS

До кінця року держава зекономить понад 10 млн грн завдяки рішенню уряду, відповідно до якого впродовж майже трьох місяців особи, які проживають на державних дачах, самі 100% оплачують комунальні послуги.

Про це сказав міністр Кабінету міністрів України Остап Семерак сьогодні на брифінгу, повідомили УНІАН у Департаменті інформації та комунікацій з громадськістю Секретаріату КМУ.

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«Ще три місяці тому уряд прийняв постанову, якою змінив правила оплати проживання осіб у державних санаторіях «Конча-Заспа» і «Пуща-Водиця» і розсекретив цю постанову, – сказав міністр. – Уже зараз ми бачимо економію державних коштів. Скажімо, у санаторії «Конча-Заспа», який має 68 будиночків і 4 корпусних пансіонати, проживає 172 сім’ї теперішніх і колишніх чиновників. Раніше вони платили за комунальні послуги лише 30% їхньої вартості. До кінця року ми зекономимо понад 10 млн грн у держбюджеті. Але найважливіше, що встановлено соціальна справедливість».

Семерак також нагадав, що 6 червня цього року проведено перший аукціон з реалізації автомобілів Секретаріату Кабінету міністрів. «Важко передбачити загальну суму виручених коштів від продажу автомобілів, але в першому аукціоні ми отримали на 30% більше коштів, ніж заявлена оцінка вартості машин. На сьогодні зекономлено приблизно 20 млн грн, які йшли на забезпечення фінансування автопідприємства Секретаріату КМУ», – зазначив Семерак. Для участі в другому аукціоні всі бажаючі можуть зареєструватися до 27 червня. Він відбудеться 3 липня.

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