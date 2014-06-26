Банкіри назвали умови реструктуризації валютних кредитів у гривню

Реструктуризувати в гривню потрібно валютні кредити громадян, які отримані на придбання житла для особистого проживання, і якщо це житло є єдиним для позичальника або його сім'ї, вважають у Незалежній асоціації банків України.

Банкіри пропонують реструктуризувати кредит за одним договором у банківській системі, заборгованість за яким на початок 2014 року не перевищує еквівалент 1,5 млн грн за офіційним курсом на день підписання кредитного договору.

«Такі обмеження є справедливими і дозволять не перекладати ризики тих, хто купував за кредитні кошти по кілька квартир з метою їх перепродажу або здачі в оренду», - вважає в.о. виконавчого директора НАБУ Олена Коробкова.

Також асоціація пропонує не реструктуризувати кредити, отримані позичальниками під заставу житлової нерухомості, але використані на ведення підприємницької діяльності з метою одержання прибутку.

За пропозицією НАБУ, залишок по кредиту потрібно буде конвертувати за офіційним курсом НБУ на 1 січня 2014 року (щодо долара США - на рівні 7,993 грн/дол.), і на цю суму встановити процентну ставку в розмірі 16,5% річних. Крім цього, асоціація пропонує конвертувати суму заборгованості за курсом НБУ на день проведення реструктуризації, і нараховувати на різницю між цією сумою і сумою, конвертованою за курсом 7,993 грн/дол., проценти за фіксованою ставкою 0,1% річних та «пробачати» позичальникові цю заборгованість, якщо до погашення кредиту не буде прострочених платежів.

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НАБУ пропонує проводити реструктуризацію на безкоштовній основі, плату позичальника за послуги нотаріуса з внесення змін до іпотечного договору обмежити до 500 грн, вносити зміни до Держреєстру майнових прав безкоштовно і списати нараховані штрафи за кредитами з 1 січня 2014 року до дати проведення реструктуризації.

Також повідомляється, що асоціація озвучила ці умови у пропозиціях до законопроекту «Про реструктуризацію кредитних зобов'язань з іноземної валюти у національну валюту України - гривню».

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Як повідомляв УНІАН, Нацбанк направив банкам на розгляд проект закону України «Про регулювання ситуації з погашенням зобов'язань за кредитами в іноземній валюті, забезпечених іпотекою», який передбачає зобов'язання банків за заявою боржників конвертувати доларову іпотеку за курсом на 1 січня 2014 року (7,993 грн/дол.) при збереженні незмінної процентної ставки.

За оцінками банкірів, збитки банків від реструктуризації на таких умовах можуть досягти 16 млрд грн.