Суд забрав в Арбузова 18 га лісу під Києвом

Києво-Святошинський райсуд повернув у державне користування 18 га лісу, які були незаконно передані родині колишнього віце-прем'єр-міністра України Сергія Арбузова.

Як повідомили УНІАН у прес-службі прокуратури Київської області, лісова ділянка знаходиться у с. Дмитрівка Києво-Святошинського району і мала використовуватися для культурно-оздоровчих та рекреаційних цілей. Однак, як встановлено прокурорською перевіркою, недобросовісні користувачі лісу використовували її з порушенням вимог законодавства.

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Зокрема без дозволу органів лісового господарства вони звели на ділянці капітальні споруди, що призвело до пошкодження лісових насаджень і нанесення шкоди навколишньому природному середовищу.

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Суд підтримав позицію прокуратури області та задовольнив позов про розірвання договору про довгострокове користування ділянкою і повернення її в користування державного підприємства «Київське лісове господарство».