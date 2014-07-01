Відсьогодні в Україні зросли тарифи на воду

З 1 липня в Україні підвищуються тарифи на воду для 26 із 150 підприємств, що забезпечують 87% ринку водопостачання країни. Інші водоканали, швидше за все, підвищать тарифи з 1 серпня або восени.

У Нацкомісії держрегулювання у сфері компослуг, яка їх встановлює, пояснили, що тепер українці будуть платити за воду відповідно до економічно обґрунтованого рівня, - тобто із закладеною рентабельністю до 5%.

Тарифи на воду зростуть нерівномірно: до прикладу, в Івано-Франківську водопостачання подорожчає на 41,7%, у Чернівцях - на 14,6%. Як зазначають у Нацкомісії, «причесати під гребінку» всі «водні» тарифи неправильно, оскільки у водоканалів різні проблеми, які потребують індивідуальних рішень, різна відстань до водних джерел.

У Києві тариф на централізоване водопостачання та водовідведення зріс більше ніж в 2,3 разу - до 7,46 грн/куб. м, а на гаряче водопостачання - на 58-69%, до 23,5-25,1 грн/куб. м.

У Чернігові вартість послуг з водопостачання та водовідведення зросла на 74,4%. На сьогоднішній день у Чернігові вартість послуг з водопостачання та водовідведення становить 5,11 грн.

У Львові тариф на гарячу воду для населення зріс на 45,2-55,9% до 25,04-26,88 гривні / куб. м і на холодну - на 38,61%, або 2,22 грн до 7,98 грн / куб. м.

У Дніпропетровську тариф на водопостачання для населення зріс на 55% - до 8,36 грн. Згідно з розрахунками комісії, за 1 куб. м води без обліку послуг водовідведення жителі Дніпропетровська сплачуватимуть 4,68 грн, з урахуванням водовідведення - 8,36 грн.

В Одесі тарифи на водопостачання і водовідведення для населення збільшаться більш ніж у два рази: на централізоване водопостачання - 4,06 грн за 1 куб. м (без ПДВ); на централізоване водовідведення - 3,53 грн за 1 куб. м (без ПДВ).

Таким чином, з урахуванням ПДВ вартість 1 куб. м водовідведення підвищиться з 1,73 грн до 4,24 грн, водопостачання подорожчає з 2,73 грн до 4,87 грн.

У Кременчуці тарифи на послуги з водопостачання та водовідведення для населення повисят на 64% - з 4.80 грн/куб. м до 7,88 грн/куб. м.

Також з сьогоднішнього дняукраїнці зможуть отримати компенсацію додаткових витрат на оплату послуг газопостачання, централізованого опалення і централізованого постачання гарячої води у зв'язку з підвищенням цін і тарифів на послуги.

Зокрема, надання компенсації залежить від доходу кожної окремої сім'ї. Якщо такий дохід нижче прожиткового мінімуму для сім'ї, її члени мають право на компенсацію. Розмір прожиткового мінімуму для сім'ї визначається як сума прожиткових мінімумів для кожного члена сім'ї у відповідності з її належністю до основних соціальних і демографічних груп населення (до складу сім'ї включаються особи, зареєстровані у житловому приміщенні).

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Як повідомляв УНІАН, після зміни влади в Україні новий уряд на чолі з Арсенієм Яценюком оголосив курс на підвищення тарифів на житлово-комунальні послуги для населення, зокрема на газ, електроенергію та централізоване теплопостачання. Зокрема, вартість газу для населення з 1 травня зросла в 1,5 разу, до 1089 грн за тис. кубометрів з 720,54 грн за тис. кубометрів.

З 1 червня Національна комісія, що здійснює регулювання у сфері енергетики (НКРЕ), підвищила тарифи на електроенергію для населення на 10-40% залежно від обсягів її споживання.

Крім того, Національна комісія, що здійснює держрегулювання у сфері комунальних послуг (Нацкомпослуг)прийняла рішення про підвищення тарифів на послуги з централізованого теплопостачання в середньому на 40% з 1 липня поточного року.