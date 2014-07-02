На первинному і вторинному ринку Києва знизилася вартість квартир

Середня ціна продажу 1-3-кімнатних квартир на вторинному ринку нерухомості Києва в період з 3 червня по 2 липня 2014 року знизилася на 3,61% - до 1 307 дол. за квадратний метр.

Про це УНІАН повідомила консалтингова компанія SV Development.

До того ж найдешевшим залишався Дарницький район з середнім показником 1 052 дол./кв. м, а найдорожчим - Печерський район, де середня ціна продажу склала 1 974 дол./кв. м.

Ціна продажу квартир на вторинному ринку в минулому місяці знизилася у всіх районах столиці. Найбільше зниження спостерігалося в Печерському та Голосіївському районах Києва - на 6,09% і 4,52%, до 1 974 дол./кв. м і 1 226 дол./кв. м, відповідно. Найменше у червні подешевшали квартири в Деснянському та Дарницькому районах - на 1,19% і 2,05%, до 1 080 дол./кв. м і 1 052 дол./кв. м.

Як повідомляв УНІАН, за даними SV Development, в травні 2014 року середня ціна продажу 1-3-кімнатних квартир на вторинному ринку нерухомості Києва знизилася на 3,49% - до 1 356 дол./кв. м.

У 2013 році середня вартість продажу квартир на вторинному ринку столиці знизилася на 0,78% - до 1 901 дол./кв. м.

Водночас, за даними інформаційно-аналітичного порталу «Столична нерухомість», з початку 2014 року по липень середня вартість пропозиції квартир на вторинному ринку столиці в гривнях збільшився на 38,7% - до 22 012 грн/кв. м, а в доларах - зменшилась на 6,8%, до 1 851 дол./кв. м.

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Середня ціна продажу 1-3-кімнатних квартир на первинному ринку нерухомості Києва в період з 3 червня по 2 липня 2014 року знизився на 3,52% - до 1 179 дол./кв. м.

Про це УНІАН повідомила консалтингова компанія SV Development.

При цьому найдешевшим в столиці залишався Деснянський район з середнім показником 945 дол./кв. м, а найдорожчим - Печерський район, де середня ціна продажу квартир склала 1 694 дол./кв. м.

Ціна продажу квартир на первинному ринку в минулому місяці знизилася у всіх районах Києва. Найбільше подешевшали квартири в Печерському районі - на 4,99%, до 1 694 дол./кв. м, а менше всього - в Оболонському, на 2,03%, до 1 252 дол./кв. м.

Як повідомляв УНІАН, за даними SV Development, середня ціна продажу 1-3-кімнатних квартир на первинному ринку нерухомості Києва в травні 2014 року знизився на 2,86% - до 1 222 дол./кв. м.

У 2013 році середня вартість продажу квартир на первинному ринку столиці знизилася на 0,87% - до 1 708 дол./кв. м.

Довідка УНІАН. SV Development - консалтингова компанія, що спеціалізується на оцінці та продажу землі житлової нерухомості і котеджних містечок. Працює на ринку нерухомості України з 2005 року.

До структури SV Development входить агентство нерухомості SV Realty.