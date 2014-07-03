Інвестиції в російську нерухомість через санкції знизилися на 60%

Обсяг інвестицій в російську нерухомість за перше півріччя 2014 року знизився на 59% порівняно з аналогічним періодом 2013 року і склав 1,4 млрд доларів, підрахували аналітики консалтингової компанії Jones Lang la Salle (JLL), передає Прайм.

"Уповільнення зростання економіки країни і волатильність валюти, напруженість в Україні разом з міжнародними санкціями, спрямованими проти Росії, були основними причинами занепокоєння серед гравців ринку", - зазначив керівник відділу досліджень компанії JLL Тому Манді.

Як підрахували в JLL, обсяг вкладень у другому кварталі склав 842 млн доларів, скоротившись порівняно з відповідним періодом 2013 року на 36%. У першому кварталі в російську нерухомість було інвестовано 545 млн доларів, що на 73% менше, ніж роком раніше.

За результатами перших шести місяців в пріоритеті у інвесторів були готельний і офісний сегменти ринку: на їх частку припало 37% і 24% обсягу вкладень відповідно.

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Найпривабливішим містом для інвесторів залишається Москва. За результатами першого півріччя 2014 року в неї вкладено 85% від загального обсягу коштів за звітний період. Частка Санкт-Петербурга зросла до 8% порівняно з 5% за перші шість місяців минулого року, а на регіони припало 7%.

У першому півріччі 2014 року частка іноземного капіталу в загальному обсязі інвестицій склала 18% порівняно з 59% у аналогічному періоді 2013 року.

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Експерти JLL зберігають річний прогноз обсягу інвестицій в нерухомість Росії на рівні 3,4 млрд доларів. "Уповільнення зростання економіки і волатильність обмінного курсу продовжать чинити вплив на попит. Крім того, економічні санкції можуть створити додаткові ризики для бізнесу, такі як збільшення витрат, і відображають підвищене занепокоєння серед іноземних інвесторів", - зазначив Манді.

При цьому, на його думку, в цілому ринок нерухомості перебуває в хорошому стані: він відновився після кризи 2008 року, а значна насиченість якісними площами, як і раніше, приваблює інвесторів. "Таким чином, після низьких показників 2014 року ми маємо всі шанси отримати високі результати в наступному 2015 році", - підсумував експерт.