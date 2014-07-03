Земля під Києвом подешевшала майже на третину

Середня вартість земельних ділянок під котеджне будівництво в передмісті Києва за період з 4 квітня по 3 липня 2014 року знизилася на 31,91% - до 2 104 дол./сотка, повідомила консалтингова компанія SV Development.

«При цьому в області найдешевшим залишався Переяслав-Хмельницький район із середнім показником 712 дол./сотка, найдорожчим - Києво-Святошинський район, де середня ціна продажу склала 3 125 дол./сотка», - йдеться в повідомленні SV Development.

За даними компанії, зниження вартості землі під забудову в минулому кварталі спостерігалося у всіх районах Київської області. Найбільш істотне зниження спостерігалося в Броварському районі - на 33,78%, до 1 674 дол./сотка, а найменше - у Фастівському районі - на 30,78%, до 722 дол./сотка.

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Як повідомляв УНІАН, за даними SV Development , середня вартість земельних ділянок під котеджне будівництво в передмісті Києва у І кварталі 2014 року знизилася всього на 0,93% - до 3 093 дол./сотка.

У 2013 році земля в передмісті столиці також подешевшала незначно - усього на 0,35% - до 3 121 дол./сотка.

Довідка УНІАН. SV Development - консалтингова компанія, що спеціалізується на оцінці та продажу землі житлової нерухомості і котеджних містечок. Працює на ринку нерухомості України з 2005 року.

В структуру SV Development входить агентство нерухомості SV Realty.