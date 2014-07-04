Олімпійські об'єкти Сочі перетворять у гральні зони

Депутати Держдуми РФ дозволили створення гральної зони в Сочі.

Як повідомляє ИТАР-ТАСС, для цього вноситься зміна, згідно з якою межі гральної зони на території Краснодарського краю будуть визначатися урядом РФ у межах земельних ділянок, наданих для розміщення олімпійських об'єктів федерального значення, фінансування і будівництво яких здійснювалося за рахунок бюджетних асигнувань або коштів держкорпорації "Олімпбуд". Рішення будуть прийматися на підставі пропозицій органів державної влади Краснодарського краю, внесених до федерального уряду.

Таким чином, дозволяється використання олімпійських об'єктів, фінансування будівництва яких для Олімпіади в Сочі здійснювалося за рахунок коштів приватних інвесторів, у якості об'єктів гральної зони в Краснодарському краї.

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Раніше з ініціативою створити в Сочі гральну зону виступив глава "Сбербанка России" Герман Греф. Банк контролює ВАТ "Красная Поляна", яка побудувала гірськолижний спортивно-туристичний комплекс "Горная карусель".

Чинне законодавство допускає створення гральних на територіях чотирьох регіонів - Алтайського, Краснодарського, Приморського країв і Калінінградської області.