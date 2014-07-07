Оренда квартир в Києві подешевшала на 31%

Середня вартість оренди 1-3-кімнатних квартир у Києві в період з 5 квітня по 4 липня 2014 року знизилася на 31,08%, до 479 доларів в місяць, УНІАН повідомили в консалтинговій компанії SV Development.

«При цьому найдешевшим залишався Голосіївський район, де середня ціна оренди 1-кімнатної квартири складає 301 дол./місяць, найдорожчим - Печерський район - 489 дол./місяць», - йдеться в повідомленні.

За даними компанії, зниження вартості оренди квартир в минулому кварталі спостерігалося у всіх районах столиці. Оренда однокімнатних квартир найбільше подешевшала в Святошинському районі Києва - на 32,29%, до 302 дол./місяць, а найменше - у Печерському районі - на 29,84%, до 489 дол./місяць.

Ціна оренди двокімнатних квартир у ІІ кварталі найбільше знизилася у Подільському районі - на 31,66%, до 449 дол./місяць, а найменше - у Деснянському районі, на 29,17%, до 403 дол./місяць.

Читайте такожЗемля під Києвом подешевшала майже на третину

Найбільше зниження вартості оренди трикімнатних квартир було зафіксовано в Шевченківському районі столиці - на 32,54%, до 767 дол./місяць. Найменше подешевшала оренда «трійок» в Подільському районі столиці - на 30,25%, до 551 дол./місяць.

Як повідомляв УНІАН, за даними SV Development, середня вартість оренди 1-3-кімнатних квартир у Києві в 2013 році знизилася всього на 0,14% - до 692 дол./у місяць. Обвал доларової вартості оренди житла в другому кварталі стався внаслідок економічної та політичної нестабільності в країні і обвалу курсу гривні майже на 50%.

Довідка УНІАН. SV Development - консалтингова компанія, що спеціалізується на оцінці та продажу землі житлової нерухомості і котеджних містечок. Працює на ринку нерухомості України з 2005 року.

До структури SV Development входить агентство нерухомості SV Realty.Группа «Метінвест» - міжнародна вертикально інтегрована гірничо-металургійна група компаній.