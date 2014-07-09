Швейцарія виділить Житомиру 190 млн гривень на енергоефективність
У 2011 році для реалізації проекту EEA за підтримки Швейцарії відібрали Вінницю
Уряд Швейцарської Конфедерації виділить Житомиру 14,5 млн швейцарських франків, що становить майже 190 млн грн, на поліпшення інфраструктури та систем енергоефективності міста.
Як повідомила прес-служба Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства (Мінрегіон) з посиланням на директора Швейцарського бюро співробітництва в Україні Гвідо Бельтрані, виділення цих коштів передбачено проектом «Європейська енергетична нагорода» (European Energy Award, EEA).
Згідно з повідомленням, уряд Швейцарії визначив Житомир як наступне з міст України для впровадження цього проекту на конкурсній основі, а його реалізацію намічено протягом 2014-2017 років.
«Проект включає три компоненти: впровадження EEA на муніципальному та національному рівнях, відновлення систем центрального опалення в обраних районах і громадських будівлях, а також розширення потенціалу «Житомиртеплокомуненерго», - цитує Бельтрані прес-служба Мінрегіону.
Бельтрані також нагадав, що в червні 2014 року між Німецьким агентством міжнародного співробітництва (GIZ), яке працює над поліпшенням енергоменеджменту та енергомоніторингу в Житомирі, міськрадою та Швейцарським бюро співробітництва в Україні було підписано меморандум про взаєморозуміння щодо координації дій у ході реалізації проектів енергоефективності в Житомирі.
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Як повідомляв УНІАН, у 2011 році для реалізації проекту EEA за підтримки Швейцарії було відібрано місто Вінниця. Тоді повідомлялося, що загальна сума коштів, яка у 2011-2014 роках буде спрямована на виконання програми, становитиме 220,246 млн грн, в тому числі 176,196 млн грн - від Швейцарії.
Проект передбачає комплексну модернізацію системи теплопостачання, заміну старих труб тепломереж на попередньо ізольовані, виведення з експлуатації старих котелень з підключенням їх споживачів до більш потужних, встановлення сучасних та ефективних котлів (у деяких випадках на альтернативних видах палива), створення більше 100 індивідуальних теплопунктів та ін.
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Довідка УНІАН. «Європейська енергетична нагорода» (European Energy Award, EEA) заснована Швейцарією в 1988 році. EEA на сьогодні є одним з міжнародних інструментів підтримки міст, енергетична політика яких спрямована на раціональне використання енергоресурсів та збільшення частки відновлюваних джерел енергії в їх енергетичному балансі. Станом на липень 2014 учасниками проекту EEA є понад 1,2 тис. міст у 12 країнах світу.