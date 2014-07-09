Собівартість будівництва в Києві з початку року зросла на 20%

Собівартість будівництва 1 кв. м житлової та комерційної нерухомості в Києві з початку 2014 року зросла на 15-20% і без обліку вартості землі станом на липень становить 5 тис. грн.

Про це повідомила УНІАН прес-служба проектної компанії «АІММ-ГРУП» (Київ) з посиланням на аналітиків компанії.

«Зміна собівартості пов'язана зі збільшенням рівня інфляції та ризиків замовника в зв'язку з нестабільною ситуацією в країні», - цитує прес-служба директора «АІММ-Груп» Анну Іскіердо.

За даними компанії, без урахування витрат на інфраструктуру собівартість будівництва 1 кв. м житлової нерухомості в столиці до теперішнього часу складає близько 6 тис. грн, офісної - 7-8 тис. грн, торговельних об'єктів без внутрішньої обробки площ орендарів - 8-10 тис. грн.

При цьому мінімальна собівартість будівництва 1 кв. м житла в Києві становить близько 3,5 тис. грн, а максимальна може досягати 7 тис. грн.

Разом з тим, Іскіердо зазначила, що на собівартість будівництва впливає безліч факторів, серед яких правильне управління проектом, раціональні архітектурні та проектні рішення, необхідність підводити до ділянки додаткові інженерні мережі, вартість землі і використовуваних будматеріалів, об'єкти інфраструктури та інше.

«Саме тому собівартість будівництва у кожного окремого об'єкта різна», - пояснила директор «АІММ-Груп».

Довідка УНІАН. Компанія «АІММ-ГРУП» працює у сферах архітектурного проектування, містобудування, інжинірингу, залізобетонних, металевих і дерев'яних конструкцій. На сьогоднішній день в портфелі компанії на різних стадіях проектування знаходиться 27 об'єктів житлової і комерційної нерухомості загальною площею близько 108 тис. кв. м.