Українці активно скуповують нерухомість у Данії - ЗМІ

Громадяни України входять в число лідерів серед іноземців, котрі активно скуповують нерухомість у ряді районів Данії, що потерпають від демографічної кризи, та завдяки цьому сприяють росту продажів об’єктів на цих локальних ринках.

Про це пише виданняLocal з посиланням на дані агентств з нерухомості.

"Українці та поляки купують квартири у Данії, як ніколи раніше", - зазначає газета.

"У центральній частині Jutland, південній Zealand та на південних островах Lolland-Falster – регіони, котрі довго потерпали від того, що зменшується їх населення, - продажі будинків зростають завдяки великій кількості покупців зі Східної Європи", - пише видання.

За даними одного з агентів нерухомості, котрого цитує видання, кожен четвертий покупець житла у цих регіонів - або з Польщі, або з України.

Більшість іноземців, котрі купують житло, є порівняно молодими людьми, які прожили у Данії вже 5-7 років.

Ян Норманд з агентства нерухомості EDC повідомив УНІАН, що іноземці купують у Данії близько 6% усіх нерухомих об’єктів, які продаються в країні. При цьому, за його даними, громадяни держав Східної Європи та Балкан купують житло у найдешевших районах країни, де ціни становлять від близько 55 до 130 тис. доларів.

Він не зміг уточнити, скільки саме українців купують житло у Данії, зазначивши, що кількість іноземних покупців поділена приблизно на чотири рівні частини за регіонами, звідки вони походять: Східна Європа, Близький Схід, Азія та Західна Європа.

"Причиною росту покупок іноземцями нерухомості у Данії є те, що багато людей знаходять тут роботу, а також низький рівень цін у цих регіонах", - сказав він.

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За попередніми оцінками EDC, за перші два квартали цього року у країні продано понад 13 тис. будинків, більш як 5 тис. квартир та 2 тис. літніх будинків. Це ненабагато більше, ніж за аналогічний період минулого року.

За офіційними даними, переданими УНІАН Асоціацією ріелтерів Данії DE, у першому кварталі цього року середня ціна будинку на одну сім'ю, залежно від регіону, коштувала в середньому від близько 55 до понад 700 тис. доларів.

"За межами великих міст купівля житла є доступною, ціни впали, відсоткова ставка за іпотечними кредитами низька. Крім цього, важко орендувати будинок. Люди, які прожили та пропрацювали у Данії кілька років, вирішили залишитись та мають деякі заощадження, можуть купити житло", - відзначив Троел Тейл з цієї асоціації.

Він сказав, що теж не має даних про те, скільки з них громадян України, але додав, що ціни зі свого пікового рівня у другому кварталі 2007 року до 1 кварталу цього року зменшились на майже 20%.