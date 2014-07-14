Київ може залишитися без гарячої води через борги «Київенерго»

Національна акціонерна компанія «Нафтогаз України» направила доручення про відключення від газопостачання «Київенерго» (окрім ТЕЦ-5 і ТЕЦ-6, яким споживання обмежене до технологічного мінімуму) і низці інших підприємств теплокомуненерго, які продовжують накопичувати заборгованість за спожите паливо, зазначається у повідомленні НАК.

Згідно з повідомленням, загальний борг 36 підприємств перед «Нафтогазом» становить 5,673 млрд грн. Найбільшими боржниками є: «Чернівцітеплокомуненерго» – 65,5 млн грн; Харківська «ТЕЦ-3» – 1,805 млрд грн; «Полтаваобленерго» - 602,622 млн. грн; «Київенерго» - 1,787 млрд грн; «Житомиртеплокомуненерго» - 197,242 млн грн.

Окрім цього у «Нафтогазі» відзначають, що компанії, які мають заборгованість через те, що органи державної або місцевої влади не перерахували компенсацію різниці у тарифах, від поставок газу не відключатимуться.

«До переліку також не увійшли компанії, які розташовані в зоні АТО», - підкреслюється в повідомленні НАК.

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«Як раніше заявляли керівники «Нафтогазу», в умовах газового конфлікту з Росією накопичення заборгованості за спожитий газ є неприпустимим і призведе до відключення боржника», - наголошується у повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, НАК «Нафтогаз України» з 10 липня за дорученням Міністерства енергетики і вугільної промисловості обмежило газопостачання двох теплоелектроцентралей у Києві і двох - у Харкові для економії палива.

Підприємства теплокомуненерго (ТКЕ), теплоелектроцентралі (ТЕЦ), а також низка промислових споживачів станом на 9 липня 2014 року заборгували НАК «Нафтогаз України» 19,748 млрд грн за природний газ, що на 2,7% менше показників минулого тижня.

Найбільша сумарна прострочена заборгованість за спожитий газ у цій категорії накопичена у підприємств ТКЕ і ТЕЦ м. Київ (1,854 млрд грн), Донецької (3,283 млрд грн), Дніпропетровської (2,669 млрд грн), Харківської (1,632 млрд грн), Луганської (0,939 млрд грн) і Одеської (0,847 млрд грн) областей.