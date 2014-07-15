Мін‘юст вкотре закликав депутатів відкрити державні реєстри

Міністерство юстиції закликає депутатів Верховної Ради прийняти закон, що передбачає публічність державних реєстрів, зокрема – реєстру речових прав на нерухоме майно.

Як передає кореспондент УНІАН, про це на прес-конференції у вівторок повідомив очільник Мінюсту Павло Петренко.

«Я хотів би, щоб якнайшвидше прийняли законопроект у парламенті про публічність реєстрів. Ми його підтримуємо, й м'яко кажучи, дуже сильно переконуємо депутатів», - сказав Петренко.

За його словами, даний законопроект серед усього іншого дозволить виявляти потенційних корупціонерів, а також усунути афери з нерухомістю.

«Коли цей реєстр публічний, тоді сенсу робити фальсифікації й підробку документів взагалі не буде. Будь-який документ із печатками і водяними знаками можна підробити при бажанні, а якщо інформація загальнодоступна, то і нотаріус, і реєстратори, і покупець або продавець тієї або іншої квартири може зайти в інтернет і звірити інформацію», - пояснив міністр.

Разом із тим він зазначив, що самі депутати поки не поспішають приймати цей законопроект, аргументуючи це своїми побоюваннями про можливі зловживання в разі відкриття реєстрів. Проте, за словами Петренка, досвід Грузії, де держреєстри були відкриті при проведенні реформ, свідчить, що такі побоювання безпідставні.

«Якщо парламент його не схвалить – це буде ще одна оцінка діям народних депутатів. Основні нарікання в них викликає те, що це ж люди знатимуть про все майно. Але я повинен сказати, що якщо у вас є проблеми з вашою декларацією, незадеклароване майно, то це питання не до публічного реєстру, а до правоохоронних органів», - зазначив міністр Петренко.

Очільник Мінюсту також повідомив, що у разі ухвалення відповідного закону, реєстри буде відкрито в найкоротші терміни.

«Ми за 1,5-2 місяці відкриємо (реєстри – УНІАН) повністю, ми готові до цього», - сказав він.

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Як повідомлялося, наприкінці березня цього року Верховна Рада вже розглядала законопроект, що передбачає відкриття реєстру речових прав на нерухоме майно, але тоді проект не набрав достатньої кількості голосів. Проте вже в квітні в парламенті був зареєстрований законопроект № 4728, що також передбачає відкриття реєстрів.