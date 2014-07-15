Частину повноважень Укрдержреєстру передадуть місцевій владі

Як передає кореспондент УНІАН, про це на прес-конференції у вівторок повідомив глава Мін’юсту Павло Петренко.

«Вона (передача повноважень Укрдержреєстру на місця – УНІАН) відбуватиметься у кілька етапів, тому що передача цих функцій передбачає навчання великої кількості людей. Для цього необхідно, щоб місцеві органи влади були готові. Я думаю, що впродовж наступного року ми передаватимемо частинами ті чи інші сервіси», – сказав Петренко.

«Наприклад, передали реєстрацію юридичних і фізичних осіб. Місцеві органи влади її прийняли, пропрацювали кілька місяців, система працює нормально, без збоїв – передаємо новий пакет реєстраційних дій», – пояснив він.

При цьому Петренко відзначив, що після передачі повноважень щодо реєстрації місцевим владам функція Укрдержреєстру полягатиме лише в утриманні реєстрів, контролі за дотриманням регламентів і проведенні навчання реєстраторів, тому штат Укрдержреєстру істотно скоротиться.

«Це (Укрдержреєстр – УНІАН) буде нечисленний орган, який виконуватиме допоміжну функцію для місцевих органів влади», – сказав Петренко, уточнивши, що напрацювання законодавчих змін, що передбачають реформу Укрдержреєстру, планується завершити до осені.

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Глава Мін’юсту також відзначив, що комплексний законопроект про передачу функцій з реєстрації на місця також передбачатиме максимальне спрощення реєстраційних процедур і переведення їх в електронну форму. Крім того, в Мін’юсті мають намір ввести персональну відповідальність реєстраторів, проте при цьому – підвищити їхні зарплати. На думку Петренка, такі заходи сприятимуть зниженню рівня корупції у сфері реєстрації.

Довідка УНІАН. Згідно з указом президента України «Про оптимізацію системи центральних органів виконавчої влади» від 9 грудня 2010 року в Україні створена Державна реєстраційна служба, на яку покладено повноваження з реєстрації юридичних і фізичних осіб – підприємців, реєстрації релігійних організацій, а також функції у сфері реалізації державної політики з питань реєстрації.

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З 1 січня 2013 року реєстрацію прав на нерухомість здійснюють органи Державної реєстраційної служби України (Укрдержреєстр) замість Бюро технічної інвентаризації. Крім того, наприкінці 2012 року Міністерство регіонального розвитку, будівництва і житлово-комунального господарства затвердило наказ №658, згідно з яким техінвентаризацію, крім БТІ, можуть проводити приватні інвентаризатори.

Передбачалося, що це дозволить усунути величезні черги і масову корупцію в БТІ. Проте після передачі функцій до Укрдержреєстру ті самі проблеми з'явилися і в реєстраційних службах. У березні цього року новопризначений голова Укрдержреєстру Ігор Алексєєв, який пізніше став заступником міністра юстиції, заявив, що масштаби корупції в органах відомства при реєстрації прав на нерухоме майно не витримують жодної критики, особливо в Києві та Київській області.