До опалювального сезону готові вже більше половини житлових будинків

До нового опалювального сезону 2014-2015 років станом на 15 липня підготовлено вже майже 96,5 тис. житлових будинків, що становить 51,2% від планового показника.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства регіонального розвитку, будівництва і житлово-комунального господарства (Мінрегіон), такі дані були озвучені під час селекторної наради заступника міністра Григорія Семчука з представниками регіонів.

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Згідно з повідомленням, крім житлових будинків, до нового опалювального сезону підготовлено 19,8 тис. об'єктів соціальної сфери (51,1% від плану), 12,4 тис. котелень (53,9%) і 3,3 тис. центральних теплових пунктів (59,1%). Крім того, до роботи в осінньо-зимовий період вже готові 9,6 тис. шкіл, більш як 7 тис. дитячих садків і 3 тис. лікарень.

Як повідомляв УНІАН, Мінрегіон заявив про початок підготовки до опалювального сезону 2014-2015 років ще на початку квітня. За даними міністерства, завершити підготовку планується до 1 жовтня. За цей час в Україні планується підготувати 22,9 тис. і реконструювати понад 0,5 тис. котелень. Також заплановано заміну і капітальний ремонт майже 1 тис. теплових котлів, заміну близько 400 км теплових мереж, заготовку понад 400 тис. тонн вугілля і близько 85 тис. тонн рідкого палива. Крім того, до роботи в осінньо-зимовий період планується підготувати 5,7 тис. центральних теплових пунктів.