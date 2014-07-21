У ЖКГ Києва хочуть створити єдину диспетчерську службу

Влада Києва планує створити єдину диспетчерську службу для оперативного вирішення проблем житлово-комунального господарства.

Про це заявив керівник групи радників Київського міського голови Ігор Ніконов, повідомили УНІАН у прес-службі Київської міської держадміністрації.

«Ми плануємо створити єдину диспетчерську службу для всього міста. Це буде єдиний центр, до якого зможуть звертатися мешканці з тією чи іншою проблемою. Міська диспетчерська в свою чергу буде передавати доручення відповідним службам. Контролювати її роботу буде спеціально створена інспекція», – сказав Ніконов.

За його словами, сфера ЖКГ потребує невідкладних реформ, і на це є політична воля Київського міського голови.

«Проаналізувавши стан житлово-комунального господарства столиці, я для себе зробив неприємне відкриття: комунальні послуги оплачують 97% киян, проте ці кошти не завжди використовуються за цільовим призначенням – деякі обслуговуючі компанії дозволяють собі витрачати гроші на власний розсуд, що неприпустимо. Вважаю, що необхідно створити у кожному районі по одному комунальному підприємству, до складу якого входитимуть усі ЖЕКи району. Це комунальне підприємство буде проводити відкриті тендери для компаній на надання комунальних послуг та нести повну відповідальність за виконання наданих послуг для киян», – зазанчив Ніконов.

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За словами керівника групи радників міського голови, влада Києва планує створити комісію щодо причин виникнення недобудов у місті. Як приклад він навів ситуацію з Подільсько-Воскресенським мостом, в будівництво якого було вкладено велику суму коштів, а об’єкт так і не завершено.

«Якщо є програма і повна кредитна лінія, тільки тоді ми можемо починати проект. Адже будь-яка копійка, вкладена в недобудову, це ще й гроші на консервацію та подальшу розконсервацію. У будь-якому разі, аналіз ми вже провели, всі недобудови виявили, будемо тепер розбиратися і визначати пріоритети щодо закінчення будівництва. Наприклад, корпус швидкої допомоги 12-ї лікарні ми точно зможемо добудувати», – наголосив Ніконов.