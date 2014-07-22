Продажі житла у Великобританії зросли до рекордного рівня

Обсяг продажу нерухомості у Великобританії в червні оновив рекорд, відтоді як почалася фінансова криза, свідчать дані, однак продажі серед молоді залишаються низькими.

Минулого місяця було продано 109,580 будинків. Показник, який був зафіксований у листопаді минулого року, - це найвище значення з кінця 2007 року, повідомляють Вести Экономика з посиланням на дані HM Revenue та митної служби.

Це вчергове сигналізує про поновлення на ринку житла, почасти завдяки урядовим даним. Проте агенти з нерухомості кажуть, що кількість покупців молодше 30 років залишається невеликим.

У доповіді Національної асоціації агентів з нерухомості (NAEA) говориться, що віковий діапазон 3% із тих, хто купив нерухомість у червні, становить 18 і 30 років - найнижчий показник. Це можна порівняти з 48% покупців, чий вік коливається від 31 до 40 років.

Читайте такожДержстат нарахував в Україні близько 19,4 млн квартир

"Умови ускладнюються для тих, хто купує житло вперше", - зазначив Марк Хейворд, керуючий директор NAEA.

"Мало того, що тепер потрібно платити астрономічні суми за депозитами і гербовим збором, щоб переступити через поріг, до того ж нові правила означають, що покупці також повинні довести, що вони можуть дозволити собі виплати і зараз, і в майбутньому ", - додав він.