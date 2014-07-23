Рада створила комісію з нагляду над енерго - та водопостачанням

Верховна Рада ухвалила постанову «Про утворення Тимчасової слідчої комісії Верховної Ради України з питань перевірки дотримання законодавства у сфері державного регулювання природних монополій та суміжних ринків щодо енерго-, газо-, тепло- та водопостачання» (реєстраційний номер 4058а).

Як передає кореспондент УНІАН, за дане рішення проголосували 150 (для створення комісії потрібно не менше 150 голосів - УНІАН) із 268 народних депутатів, зареєстрованих у сесійній залі.

Головою ТСК обрано народного депутата Олександра Чубатенка (фракція «Батьківщина»), а заступником - народного депутата Ярослава Дубневича (фракція «УДАР»).

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Народний депутат Олександр Долженков (фракція Партії регіонів) заявив, що його фракція не підтримує ухвалення постанови, оскільки йдеться про контрольні функції комісії, не притаманні парламенту. Він підкреслив, що фракція ПР не надаватиме кандидатури до складу комісії.

Членами ТСК також обрані Олександра Кужель (фракція «Батьківщина») та Віктор Пилипишин (група «Суверенна європейська Україна»)