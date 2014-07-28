Квартири за півроку отримали 677 молодих сімей

Про це повідомляє прес-служба Держфонду з посиланням на голову установи Леоніда Рисухіна.

«Незважаючи на непросту ситуацію в країні, люди продовжують одержувати допомогу від держави в рамках житлових програм за раніше укладеними договорами. У свою чергу забудовники виконують свої зобов'язання, внаслідок чого сім'ї заселяються у власне житло», - сказав Рисухін.

За його словами, 147 сімей із загальної кількості одержали житло в рамках програми пільгового забезпечення молоді житлом. Програмою здешевлення вартості іпотечних кредитів (13/3) скористалися 430 сімей. Ще 100 одержали житло завдяки програмі доступного житла (70/30), в рамках якої громадянам надається підтримка у вигляді 30% від вартості житла.

При цьому, як уточнили УНІАН у прес-службі Держфонду сприяння молодіжному житловому будівництву, в січні-червні 2013 року в рамках житлових програм було введено в експлуатацію близько 20 житлових будинків, в яких громадяни – учасники програм фонду одержали 871 квартиру.

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Як повідомляв УНІАН, за даними Міністерства регіонального розвитку, будівництва і житлово-комунального господарства, в Україні у 2013 році 6742 сім'ї одержали житло за програмами доступного житла. З них 4980 сімей одержали житло за програмами, які фінансуються через Держфонд сприяння молодіжному житловому будівництву.

Водночас, одним з перших рішень уряду Арсенія Яценюка стало рішення про жорстку економію коштів і скорочення витратних статей бюджету. Наприкінці березня Верховна Рада ухвалила зміни до держбюджету, згідно з якими, зокрема, істотно урізувала фінансування державних житлових програм.

Так, фінансування програми пільгового кредитування молоді було скорочено на 54,1 млн. грн, до 25,9 млн. грн. Фінансування програми здешевлення вартості іпотечних кредитів (13/3) – на 230 млн. грн, до 110,2 млн. грн. А програма будівництва доступного житла (70/30), на реалізацію якої спочатку було передбачено 100 млн. грн, була повністю припинена. Втім, пізніше Кабмін направив 10,11 млн. грн на реалізацію цієї програми в 2014 році для виконання зобов'язань перед громадянами, які уклали договори ще в 2013 році.