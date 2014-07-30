Борги українців за комунальні послуги знизилися на 2,5%

Заборгованість населення України з оплати житлово-комунальних послуг у червні 2014 року порівняно з травнем знизилася на 2,5% - до 11,157 млрд грн.

Про це повідомила Державна служба статистики України (Держстат).

За даними служби, середній термін заборгованості становить 3,4 місяця.

Загалом у січні-червні 2014 року українці сплатили за житлово-комунальні послуги 20,3 млрд грн, що становило 103,2% нарахованих за цей період сум. Найвищий рівень оплати спостерігався у Закарпатській, Львівській, Кіровоградській, Вінницькій та Івано-Франківській областях (116,3-110,1%), а найнижчий - у Донецькій, Луганській і Харківській областях - 95,5-98,7%.

За інформацією Держстату, середні нарахування за житлово-комунальні послуги на одного власника особового рахунку з урахуванням споживання електроенергії (з розрахунку 150 кВт/год) у червні 2014 року порівняно з аналогічним періодом минулого року збільшилися на 5% - до 250,1 грн.

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Також повідомляється, що в січні-червні поточного року з населенням було укладено 25,5 тис. договорів про погашення реструктуризованої заборгованості на загальну суму 80 млн грн.

Як повідомляв УНІАН, заборгованість населення України з оплати житлово-комунальних послуг у травні 2014 року порівняно з квітнем знизилася на 4,3% - до 11,443 млрд грн.

У 2013 році українці сплатили за житлово-комунальні послуги 38,4 млрд грн, що становило 99% нарахованих за цей період сум.