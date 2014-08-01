Мисливські угіддя Януковича в Сухолуччі повернули державі

Як повідомили УНІАН у прес-службі прокуратури Київської області, встановлено, що у 2012 році на підставі розпоряджень Київської обласної державної адміністрації надано вказаному товариству у довгострокове тимчасове користування лісову ділянку терміном на 49 років.

Відповідно до умов договору, ця ділянка, що знаходиться у постійному користуванні Дніпровсько-Тетерівського державного лісомисливського господарства на території Сухолуцької сільської ради, мала використовуватися для культурно-оздоровчих та рекреаційних цілей.

Однак, всупереч умовам зазначеного договору, підприємство-користувач без дозволу органів лісового господарства звело на ділянці капітальні споруди.

Господарський суд Київської області підтримав позицію прокуратури області та задовольнив позов щодо розірвання договору про довгострокове користування лісовою ділянкою і повернення її у державну власність.

Як повідомляв УНІАН, після масових акцій протесту наприкінці лютого 2014 року екс-президент Янукович втік з України.

У середині червня генеральний прокурор України Олег Махніцький, повідомив, що ГПУ розслідує 28 кримінальних проваджень за фактами зловживання владою і розкрадання бюджетних коштів Януковичем та іншими колишніми високопоставленими чиновниками.

Серед кримінальних проваджень є справа про вилучення з державної власності 136 гектарів землі, на якій розташована резиденція «Межигір‘я», і понад 30 тисяч гектарів землі у селі Сухолуччя.

14 липня міністр екології і природних ресурсів Андрій Мохнік заявив, що на території мисливського господарства Януковича "Сухолуччя» найближчим часом планується створити національний парк.