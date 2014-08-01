Кримські споживачі води заборгували Північно-Кримському каналу 1,7 млн гривень

Споживачі води на території тимчасово окупованій території Криму заборгували управлінню Північно-Кримського каналу, що забезпечує до 85% потреб півострова в прісній воді, 1,7 млн грн за 2013 рік, а питання оформлення постачання води досі не вирішені.

Про це повідомила прес-служба Державного агентства водних ресурсів України.

«Питання щодо оформлення договірних відносин для забезпечення водними ресурсами потреб Криму на питне водопостачання та зрошування сільськогосподарських культур, а також щодо погашення за 2013 рік заборгованості водокористувачами Криму перед Управлінням Північно-Кримського каналу в обсязі 1,7 млн гривень залишаються невирішеними», - йдеться в повідомленні.

Згідно з повідомленням, незважаючи на проблеми з врегулюванням водопостачання Криму, Північно-Кримським каналом здійснюється подача води для виконання договірних зобов'язань перед водокористувачами Херсонської області. Всього з початку року подано на потреби зрошення 229,6 млн куб. м, що дало змогу сільгоспвиробникам області в зоні дії каналу полити 29,1 тис. га.

Також повідомляється, що решта південно-східні регіони України забезпечуються водою в штатному режимі. Зокрема, в зоні дії каналу Дніпро-Донбас полито 5,8 тис. га земель у Дніпропетровській області, на потреби зрошення подано 2,9 млн куб. м води.

Крім того, Управлінням каналів Інгулецької зрошувальної системи подано 32,6 млн куб. м води, з яких 31,4 млн куб. м подано на потреби зрошення. В зоні дії каналу полито 5,8 тис. га у Миколаївській та 2,2 тис. га в Херсонській областях.

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Як повідомляв УНІАН, Україна забезпечує до 85% потреб Криму в прісній воді через Північно-Кримський канал, що з'єднує головне русло Дніпра з півостровом. До подачі води з Північно-Кримського каналу прив'язано близько 250 тис. га землі на півострові, при цьому альтернативи дніпровській воді в Криму на сьогодні немає.

Північно-Кримський канал був побудований в 1961-1971 роках, він починається з Каховського водосховища і доходить до Керчі. Довжина каналу - 402,6 км, максимальна пропускна здатність - 300 куб. м/с.