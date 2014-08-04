Ціни на нерухомість у західній Україні зростатимуть - експерт

Ринок житлової, офісної та торговельної нерухомості Львова, Тернополя, Івано-Франківська та Рівного в найближчі кілька років чекає активний розвиток, прогнозує проектна група «Архіматика» з посиланням на директора Олександра Попова.

«Там (на заході України - УНІАН) стабільна політична ситуація, міська влада намагаються зробити міста привабливими для життя та інвестицій, спростити процедури отримання дозволу на будівництво... Навіть перші результати на тлі інших регіонів виглядають обнадійливо, і залучають як простих людей, які мають можливість вибору, в якому місті жити і працювати, так і інвестиції в будівництво нерухомості», - сказав Попов.

За його словами, у зв'язку з підвищенням попиту на нове житло, а також офісні та торгові об'єктів ціни на нерухомість в західній Україні в найближчі роки будуть зростати.

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«У цей час пропозиція об'єктів нерухомості в зазначених містах недостатнє, що ймовірно призведе до зростання цін до того часу, коли нові проекти вийдуть на ринок», - вважає експерт.

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Довідка УНІАН. Проектна група «Архіматика» створена в 2005 році. Компанія надає комплекс послуг архітектурного та будівельного проектування. «Архиматика» проектувала такі об'єкти: ЖК «Паркове місто», ЖК «Комфорт Таун», 101 TOWER, ТРЦ «RESPUBLIKA», «VICTORY TOWERS», ЖК «Столичний» та інші.