В Україні спростили процедуру реєстрації приватних будинків
16:45, 13 серпня 2014Нерухомість
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Кабмін затвердив новий порядок реєстрації нерухомого майна - дачних і садових будинків.
Процедуру державної реєстрації прав власності на приватні будинки спростили / Фото УНІАН
Кабінет міністрів України своєю постановою затвердив новий порядок реєстрації нерухомого майна - дачних і садових будинків.
Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні під час брифінгу повідомив міністр Кабінету міністрів Остап Семерак.
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"Фактично, ми повністю спростили процедуру державної реєстрації і прав власності на приватні будинки, зведені до 5 серпня 1992 року. Мова йде про систему реєстрації садових будинків та дач, які до цих пір складно перереєстровувались", - сказав він.
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