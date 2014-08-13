В Україні спростили процедуру реєстрації приватних будинків

Кабінет міністрів України своєю постановою затвердив новий порядок реєстрації нерухомого майна - дачних і садових будинків.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні під час брифінгу повідомив міністр Кабінету міністрів Остап Семерак.

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"Фактично, ми повністю спростили процедуру державної реєстрації і прав власності на приватні будинки, зведені до 5 серпня 1992 року. Мова йде про систему реєстрації садових будинків та дач, які до цих пір складно перереєстровувались", - сказав він.