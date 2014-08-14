На повну реконструкцію «Українського дому» потрібно 40 млн гривень

Директор державного підприємства «Національний центр ділової і культурної співпраці «Український дім» Юрій Стельмащук оцінює мінімальну вартість повної реконструкції будівлі центру у 40 млн грн.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він повідомив під час прес-брифінгу з нагоди старту реконструкції «Українського дому».

«Для повної реконструкції необхідно 40 млн грн, а то й більше», - сказав директор.

Водночас він підкреслив, що на сьогодні продовжується інвентаризація майна держпідприємства, тому сума кінцевих витрат, які необхідні на відновлення, зараз уточнюється.

Разом з тим, для часткового відновлення приміщення «Українського дому», яке постраждало після подій листопада-лютого 2013-2014 років у центрі Києва, за словами Стельмащука, необхідно витратити близько 600 тис. грн.

«600 тис. грн необхідно для того, щоб «завести» це все (провести часткову реконструкцію - УНІАН). Ці гроші є. Державне управління справами їх знайшло і нам їх передає», - сказав він.

Директор «Українського дому» відзначив, що ця сума враховує лише частковий ремонт будівлі, який необхідно провести для запуску роботи центру 20 серпня.

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«Для того, щоб запуститися за фактом, необхідного замінити вікна, які простріляні (частину ми вже замінили), відремонтувати санвузли, придбати виставкове обладнання, яке збереглося на 30%, запустити вентиляцію... У принципі 600 тис. грн - це реальна сума, для того, щоб приміщення почало працювати», - повідомив директор, додавши, що повна реконструкція проводитиметься за планом близько двох років паралельно із звичайним режимом роботи «Українського дому».

Під час брифінгу Стельмащук також подякував компанії «Хенкель Баутехніка (Україна)» за добродійну допомогу у наданні будматеріалів, які увійшли до переліку, складеного за результатами попередньої оцінки пошкоджень робочою комісією. Так, компанія передала «Українському дому» більш як 1 тис. літрів фарби та інших будматеріалів для реконструкції 3,5 тис. кв. м внутрішніх приміщень.

«Ми пропонували допомогу 4-м будівлям: «Українському дому», «Жовтневому палацу», Консерваторії і Київській міській адміністрації. З цих чотирьох будівель першим відгукнувся «Український дім». Решті будівель ми готові допомагати, але поки процес не розпочався», - відзначила присутня на брифінгу директор з маркетингу «Хенкель Баутехніка (Україна)» Ольга Ступіна, додавши, що на ремонт цих 4-х будівель компанія пропонувала виділити будматеріали на загальну суму близько 400 тис. грн.

Як повідомляв УНІАН, центр Києва серйозно постраждав під час масових протестів проти дій української влади на чолі з екс-президентом України Віктором Януковичем. Під час акцій протестів на початку 2014 року у будівлі «Українського дому» розмістився резерв внутрішніх військ і загону «Беркут». У ніч на 26 січня активісти Майдану звільнили будівлю від силовиків, проте під час штурму «Український дім» зазнав значних пошкоджень. Надалі в будівлі були облаштовані, зокрема, пункт обігріву і місця базування представників самооборони.

Згідно з повідомленням на сайті, 1 серпня «Український дім» повністю звільнила остання 27-ма сотня самооборони, яка разом з представниками батальйону «Айдар» переїде в тренувальний табір під Києвом. З 20 серпня «Український дім» планує повністю відновити свою роботу.