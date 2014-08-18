Українські будівельники знизили обсяги робіт на 12,4%

За даними Держстату, будівельні підприємства зменшили обсяг робіт з будівництва на 13,5% - до 12,572 млрд грн.

При цьому обсяг робіт з будівництва житлових будинків збільшився на 9,9% - до 5,89 млрд грн, а з будівництва нежитлових об'єктів - скоротився на 27,4%, до 6,682 млрд грн. Обсяг робіт з будівництва інженерних споруд знизився на 11,3% - до 13,039 млрд грн.

Роботи з нового будівництва, реконструкції та технічного переозброєння у січні-липні становили 84,6% від загального обсягу, роботи з капітального та поточного ремонту - 8% і 7,4% відповідно.

За даними Держстату, будівельні підприємства Києва за звітний період знизили обсяги робіт на 13,3% - до 5,819 млрд грн, виконавши 22,7% від загального обсягу робіт в країні.

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Зростання обсягів будівництва за підсумками січня-липня було зафіксовано тільки в Чернігівській (на 37%, до 0,307 млрд грн), Рівненській (на 35,4%, до 0,622 млрд грн), Одеській (на 26,8%, до 2,319 млрд грн) і Тернопільській (на 10,8%, до 0,355 млрд грн) областях.

Як повідомляв УНІАН, за даними Держстату, будівельні підприємства України в січні-червні 2014 року скоротили обсяги робіт порівняно з аналогічним періодом минулого року на 8,9% - до 21,492 млрд грн.

У 2013 році будпідприємства скоротили обсяги робіт порівняно з 2012 роком на 14,5% - до 58,88 млрд грн, а в 2012 році - на 14%, до 62,28 млрд грн.