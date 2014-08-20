В Україні можуть знизити мінімальний рівень орендної плати за землю

Текст відповідного законопроекту «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо розміру плати за земельну ділянку, передану в оренду фізичним особам» опублікований на сайті парламенту.

Рівень плати за земельні ділянки, орендовані юридичними особами, а також ділянки, надані для розміщення, будівництва, обслуговування та експлуатації об'єктів енергетики, які виробляють електроенергію з відновлюваних джерел енергії, включаючи технологічну інфраструктуру таких об'єктів, залишиться на колишньому рівні - не менше 3% в рік від нормативної грошової оцінки ділянки.

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«Реалізація норм законопроекту дозволить збалансувати фінансову складову плати за оренду земельної ділянки та забезпечити державні гарантії захисту соціально незахищених категорій населення», - йдеться в пояснювальній записці до законопроекту.

Як повідомляв УНІАН, 1 квітня набув чинності закон про запобігання фінансової кризи та створення умов для економічного зростання в Україні, розроблений Кабінетом міністрів. Цей закон разом з законом про внесення змін в бюджет (про секвестр бюджету), став одним з документів, що зумовлюють політику реформ уряду і відкривають доступ до зовнішнього фінансування, попередній обсяг якого становить 27 млрд доларів.

Серед іншого законом передбачено підвищення мінімального рівня ставки орендної плати за земельні ділянки до не менш 3% в рік від нормативної грошової оцінки ділянки.