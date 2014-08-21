Мін'юст намагається повернути українську нерухомість в окупованому Криму на 1,5 млрд гривень - ДУС

Про це розповів голова Держуправління справами Сергій Березенко у інтерв'ю журналу Новое время.

"Є ще в Криму наші дачі, їх вартість - близько 1,5 млрд гривень. І близько 80 тис га землі. Це майно України зараз незаконно утримується силами уряду Сергія Аксьонова. Відповідно, зараз до них доступу немає. Міністерство юстиції готує зараз позови від імені України в міжнародних судах, і ми зробимо все, щоб повернути власність України", - розповів глава ДУС.Читайте такожУкраїна вирішила відібрати у Росії частину майна колишнього СРСР - Семерак

Продовження інтерв'ю читайте в новому випуску журналу Новое время 22 серпня.