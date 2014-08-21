Кабмін демонополізував ринок оцінювання нерухомості - Петренко

Кабінет міністрів скасував постанову уряду Миколи Азарова, якою було монополізовано ринок оцінювання в Україні.

Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу повідомив міністр юстиції Павло Петренко.

За його словами, 20 серпня на засіданні уряду було скасувано постанову № 231 від 4 березня 2013 року.

Міністр пояснив, що цією постановою уряд Азарова фактично створив монопольну структуру в масштабах усієї країни, яка займалися оцінкою нерухомого майна, землі, автомобілів, обладнання, підприємств тощо, і це призвело до того, що громадяни понад рік були змушені переплачувати у 10 і більше разів за послуги оцінювання. Крім того, з цього ринку були змушені піти тисячі приватних підприємців-оцінювачів, які втратили право на діяльність з оцінювання, сказав Петренко.

За словами міністра юстиції, ринок оцінювання демонополізовано, і ті підприємці-оцінювачі, які мають діючі ліцензії, можуть поновлювати свою роботу.

“Ті підприємці, які мають ліцензії суб'єкта оціночної діяльності, автоматично мають право проводити оцінювальну діяльність та отримують доступ до соціальної програми по оцінці”, - сказав Петренко.

Крім того, міністр додав, що уряд і надалі працюватиме над ліквідацією псевдодержавних структур, які заробляють на непотрібних для громадян послугах. “Ми бачимо, що є багато прихованих адміністративних послуг, які надаються державними підприємствами нібито добровільно, а насправді примусово. Уряд буде скасовувати всі ці послуги, так звані “сервіси”, які надають десятки і сотні справді державних підприємств і установ”, - сказав Петренко.