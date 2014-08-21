На підготовку житла до опалювального сезону витратять 850 млн гривень

На здійснення робіт із підготовки житлового фонду до нового опалювального сезону 2014-2015 років передбачено 849,8 млн. грн, більш як 60% з яких вже освоєні.

Як повідомила прес-служба Міністерства регіонального розвитку, будівництва і житлово-комунального господарства (Мінрегіон), такі дані були озвучені під час селекторної наради заступника міністра Андрія Білоусова з представниками регіонів.

«На здійснення робіт із підготовки житла до опалювального періоду передбачені в місцевих бюджетах і за рахунок інших джерел фінансування кошти в сумі близько 849,8 млн. грн. Показник освоєння відповідних коштів становить 60,4%», - говориться в повідомленні.

За даними Мінрегіону, всього по Україні передбачено комплексно підготувати до осінньо-зимового періоду майже 189 тис. будинків, зокрема більш як 158 тис. житлових будинків комунальної власності.

Як повідомляв УНІАН, за даними Мінрегіону, станом на 15 серпня до нового опалювального сезону в Україні вже підготовлено 130,4 тис. житлових будинків, що становить 69,1% від планового показника. При цьому найбільш високим показником комплексної підготовки житлового фонду до зими характеризується Миколаївська область - 86,9% від плану.