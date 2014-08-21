Переселенці зі сходу та Криму активно купують житло в Києві

Переселенці із зони проведення антитерористичної операції, окупованого Криму, а також прилеглих до цих регіонах областей активно купують житло в Києві.

Про це УНІАН повідомила прес-служба одного з найбільших столичних забудовників - холдингової компанії «Київміськбуд».

«За останні кілька місяців кількість киян, які приходили купити квартиру, зменшилася відсотків на 40. Однак ці 40% заповнили жителі Донецької, Луганської, Одеської, Харківської областей, Криму», - повідомили в прес-службі.

У компанії також відзначили, що завдяки активності переселенців на ринку первинної нерухомості Києва обвалу продажів у столиці не відбулося. Кількість угод залишилася приблизно на рівні минулого року.

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Як повідомляв УНІАН, за даними Державної служби з надзвичайних ситуацій, з району проведення антитерористичної операції на сході України в інші регіони переселено 89 тис. 187 осіб, в тому числі 30 тис. 858 дітей, 12 513 тис. інвалідів та осіб похилого віку.

У той же час, за даними агентства ООН у справах біженців в Україні, Білорусі та Молдові, кількість вимушених переселенців з Криму та зони АТО в Україні сягнула понад 190 тис. осіб.

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Довідка УНІАН. Холдингова компанія «Київміськбуд» - найбільша будівельна компанія України. 80% її акцій належать київській територіальній громаді і перебувають в управлінні Київської міськдержадміністрації. До холдингу входять 40 відкритих акціонерних товариств. Ще 51 підприємство входить в холдинг на правах асоційованих членів. Статутний капітал ХК «Київміськбуд» становить 16,5 млн грн.

У 2013 році «Київміськбуд» ввела в експлуатацію 17 житлових будинків, з яких 16 - у Києві на 3,44 тис. квартир загальною площею 260 тис. кв. м. Чистий прибуток холдингу в минулому році за міжнародними стандартами фінансової звітності знизилася на 41,6% у порівнянні з 2012 роком - до 80,45 млн грн.