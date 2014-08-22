В Україні нерухомість оцінюватимуть, виходячи з ринкової ціни об'єкта

Оціночною вартістю нерухомого майна для цілей оподаткування та нарахування і сплати інших обов'язкових платежів є ринкова вартість об'єкта оцінки.

Відповідна норма закріплена постановою Кабміну №358 від 21 серпня, текст якого оприлюднений на урядовому веб-сайті.

Уряд також зобов'язав Фонд держмайна (ФДМ) негайно забезпечити безперешкодний і безоплатний доступ до інформації єдиної бази звітів про оцінку майна суб'єктам оціночної діяльності, нотаріусам, контролюючим органам та ін.

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При цьому документом передбачається, що інформація зі звітів про оцінку майна та експертної оцінки земельних ділянок вноситься в єдину базу таких звітів на безкоштовній основі.

Крім цього, Кабмін зобов'язав Фонд держмайна протягом 10 днів вжити необхідних заходів і навести діяльність суб'єктів оціночної діяльності у відповідність з вимогами законів україни «Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні» та «Про оцінку земель».

Як повідомляв УНІАН, 21 серпня міністр юстиції Павло Петренко повідомив, що Кабінет міністрів зазначеною постановою скасував постанову попереднього уряду №231 від 4 березня 2013 року і прийняті на його виконання накази Фонду держмайна, якими був затверджений новий порядок сертифікації суб'єктів оціночної діяльності та проведення оцінки для цілей оподаткування. Петренко зазначив, що таким чином, уряд ліквідував корупційні схеми в цій сфері і демонополізував ринок оцінки. За його словами, прийняті при уряді Азарова регуляторні акти призвели до того, що громадяни більше року були змушені переплачувати в 10 і більше разів за послуги оцінки. Крім того, з цього ринку були змушені піти тисячі приватних підприємців-оцінювачів, які втратили право на цю діяльність.

За словами міністра юстиції, тепер демонополізований ринок оцінки, і ті підприємці-оцінювачі, які мають діючі ліцензії, можуть відновлювати свою роботу.

Раніше, підприємці-оцінювачі, неодноразово виступали за скасування постанови Кабміну №231.