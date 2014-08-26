Подальше падіння гривні може спровокувати подорожчання житла - експерт

Подальша девальвація національної валюти і подальше зростання цін на паливо і будівельні матеріали може призвести до нового подорожчання житла на первинному ринку.

Про це УНІАН повідомила прес-служба одного з найбільших столичних забудовників - холдингової компанії «Київміськбуд».

«Якщо гривня і далі падатиме, то само собою, що ціни зростуть, тому що подорожчає все - матеріали, комплектуючі, витрати на доставку і т.д.», - повідомили в прес-службі, додавши, що розмір зростання цін залежатиме від масштабів девальвації нацвалюти.

У компанії уточнили, що через зростання долара за 8 гривень до 13, вже суттєво зросли ціни на комплектуючі і паливо. Тому в «Київміськбуді» за останні кілька місяців були змушені підняти ціни на житло на 15-20% залежно від об'єкта.

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Водночас, в будкомпанії запевняють, що якщо подальшої девальвації вдасться уникнути, то подорожчання житла також не відбудеться.

«Якщо уряд зможе утримати здешевлення національної валюти, а фінансова допомога МВФ буде спрямована дійсно на реформи і стабілізацію економіки, тоді ціна зростати не буде», - резюмували у «Київміськбуді».

Як повідомляв УНІАН, на початку серпня на тлі загострення конфлікту на сході України і затримки другого траншу Міжнародного валютного фонду котирування гривні до долара на міжбанківському валютному ринку України знизилися до рівня 13,4500/13,6000 грн/дол., відновивши, таким чином, історичний мінімум за останні 4 місяці. У п'ятницю, 22 серпня, котирування гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку України до закриття торгів знизилися до рівня 13,6000/13,8000 грн/дол., встановивши черговий історичний мінімум.

За даними інформаційно-аналітичного порталу «Столична нерухомість», середня вартість квартир на первинному ринку нерухомості Києва в липні 2014 року порівняно з червнем зросла на 1,27% - до 15 195 грн/кв. м. При цьому порівняно з липнем 2013 року ціни на «первинці» збільшилися на 12,4%. Вартість житла на первинному ринку столиці різко подорожчала в квітні поточного року, коли забудовники, посилаючись на зростання курсу долара, а також подорожчання будматеріалів і пального, підвищили вартість житла на 11%.

Довідка УНІАН. Холдингова компанія «Київміськбуд» - найбільша будівельна компанія України. 80% її акцій належать київській територіальній громаді і перебувають в управлінні Київської міськдержадміністрації. До холдингу входять 40 відкритих акціонерних товариств. Ще 51 підприємство входить в холдинг на правах асоційованих членів. Статутний капітал ХК «Київміськбуд» становить 16,5 млн грн. У 2013 році «Київміськбуд» ввела в експлуатацію 17 житлових будинків, з яких 16 - у Києві на 3,44 тис. квартир загальною площею 260 тис. кв. м. Чистий прибуток холдингу минулого року за міжнародними стандартами фінансової звітності знизилася на 41,6% у порівнянні з 2012 роком - до 80,45 млн грн.