Львів та Одеса побили рекорд за кількістю приїжджих і ціною за проживання

Головними місцями свого маршруту вони обрали Львів та Одесу. Саме в цих містах з 23 по 25 серпня був відзначений небувалий приплив туристів за останні роки. За найскромнішими підрахунками лише у Львові в святкові вихідні оселилося понад 50 000 приїжджих. Такому ажіотажному припливу гостей сприяв і патріотичний дух міста, і концерт знаменитої групи «Океан Ельзи», який відбувся в ці дні на стадіоні «Львів-Арена». За статистикою агрегатора подобової оренди Day.lun.ua, ціни на житло за добу в цей час підскочили у Львові в 3-4 рази. При цьому вже за два тижні до вихідних знайти квартиру було практично неможливо.

Складно було зняти і номера в готелях. Туроператори і власники готелів відзначають, що з 22 по 25 серпня були зайняті навіть VIP і президентські апартаменти. Бажаючим відвідати Львів доводилося селитися за містом в довколишніх населених пунктах. У зв'язку з таким напливом туристів, всі кафе і ресторани міста були заповнені вщерть, а таксисти відразу ж підняли ціни на проїзд в кілька разів. Гіди Львова вперше за останні місяці відмовляли в проведенні екскурсій, бо просто не встигали обслуговувати приїжджих.

Підвищення вартості добової оренди житла, цін в пунктах громадського харчування та на таксі відзначені, хоч і в меншій мірі, в святкові дні також в Одесі, куди на вихідні теж приїхало чимало людей. В першу чергу, їх, звичайно ж, привертають море і чудова погода в кінці серпня. Але безліч заходів, що проводяться тут на свята, теж сприяли в збільшення кількості приїжджих, частина з яких не стали їхати з міста відразу після святкування Дня незалежності, а залишилися ще й на вшанування 220-річчя Одеси, яке відзначатиметься 28 серпня. Передбачається, що в цей період тут теж буде ніде яблуку впасти, тому що за планом тут відбудеться маса цікавих конкурсів, концертів та вистав. Словом, видовищ буде безліч.

Фахівці відзначають, що Львів і Одеса стали справжніми фаворитами літніх туристичних маршрутів України. За оцінками аналітиків, за рік Одесу відвідує близько 1 млн. осіб, а Львів - близько 600 тис. туристів. Але, на відміну від минулих років, сюди зараз практично не їдуть на відпочинок з Росії та Білорусії, хоча при цьому зросла чисельність українських туристів, серед яких багато молоді. Незважаючи на складну ситуацію в країні, у відомих туристичних центрах, таких як Одеса та Львів, на сьогоднішній день, складається позитивна тенденція проведення відпочинку та дозвілля для приїжджих, і кожен активний туристичний сезон сприяє свіжому притоку гостей сюди в майбутньому, а отже - розвитку регіонів, появі нових готелів і кафе, відкриттю місцевих музеїв і розважальних центрів.