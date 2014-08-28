Уряд виділить 78 млн гривень на житло для учасників АТО

Уряд видав розпорядження про виділення з резервного фонду державного бюджету 78,2 млн грн для забезпечення житлом родин військовослужбовців, які загинули в антитерористичних операціях, проведенні заходів із забезпечення правопорядку на державному кордоні та інших спеціальних заходах із захисту держави, а також тяжкопоранених військовослужбовців – учасників АТО.

Про це повідомляється на сайті Міністерства фінансів України.

Зокрема, планується придбати квартири і добудувати раніше розпочаті житлові об'єкти із введенням їх в експлуатацію в 2014 році.

За даними міністерства, 5,1 млн грн буде направлено облдержадміністраціям на придбання житла родинам загиблих військовослужбовців, а також військовослужбовцям з ампутованими кінцівками і пошкодженням хребта. 41,6 млн грн буде виділено Міністерству оборони і 31,5 млн грн – Адміністрації Державної прикордонної служби на завершення раніше розпочатого капітального будівництва і реконструкцію об'єктів житлового і комунального призначення з високим ступенем готовності (понад 65%) для забезпечення житлом військовослужбовців – учасників АТО і членів їх родин.

Як повідомляв УНІАН, у середині серпня уряд виділив 23 млн грн на забезпечення житлом родин військовослужбовців, які загинули в ході АТО.