У Яценюка хочуть встановити штраф за несвоєчасну оплату житлокомпослуг

Кабінет міністрів України пропонує Верховній Раді встановити штраф для споживачів у разі невчасної або неповної оплати житлово-комунальних послуг у розмірі 0,1% від суми простроченого платежу.

Відповідна норма міститься у урядовому проекті закону №4563 від 29 серпня 2014 року.

«У разі невчасного і/або не в повному обсязі внесення плати за житлово-комунальні послуги споживач зобов'язаний платити пеню у розмірі 0,1 відсотка суми простроченого платежу, яка нараховується за кожний день прострочення, але не більше 100 відсотків загальної суми боргу, окрім визначених законом випадків», - зазначається в законопроекті.

Згідно з документом, нарахування пені починається з першого робочого дня, наступного за останнім днем граничного терміну внесення плати за житлово-комунальні послуги. Нарахування пені здійснюється виконавцем або керівником багатоквартирного будинку

При цьому граничним терміном внесення плати за житлово-комунальні послуги є 20 число місяця, наступного за розрахунковим. Пеня за кожний місяць нараховується окремо.

Законопроектом також передбачено, що порядок нарахування і стягнення пені затверджується Кабінетом міністрів України.

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Як повідомляв УНІАН, мораторій на стягнення пені за невчасну оплату житлово-комунальних послуг було введено у 90-х роках минулого століття. Тоді законом передбачалося, що мораторій може бути знятий у разі, якщо будуть погашені борги перед громадянами з виплати заробітної плати.

З 2011 року Верховна Рада зняла мораторій на нарахування пені населенню за невчасну оплату ЖКП. Проте на законодавчому рівні досі не визначено розмір такої пені і умови її нарахування і стягнення, тому фактично пеня так і не стягувалася.

Довідка УНІАН. За даними Державної служби статистики, заборгованість населення України з оплати житлово-комунальних послуг у червні 2014 року порівняно з травнем знизилася на 2,5% - до 11,157 млрд грн. При цьому у січні-червні поточного року українці сплатили за житлово-комунальні послуги 20,3 млрд грн, що становило 103,2% нарахованих за цей період сум. У 2013 році українці сплатили за житлово-комунальні послуги 38,4 млрд грн, що становило 99% нарахованих минулого року сум.