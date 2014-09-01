Кабмін пропонує страхувати об'єкти загального майна в багатоквартирних будинках

Кабінет міністрів України пропонує Верховній Раді ввести обов'язкове страхування цивільно-правової відповідальності управителя багатоквартирним будинком за шкоду, завдану спільному майну.

Така норма передбачена проектом закону «Про житлово-комунальні послуги», текст якого опубліковано на сайті Ради.

«Необхідність прийняття проекту обґрунтовується нагальною потребою вдосконалення законодавчого регулювання у сфері надання житлово-комунальних послуг з урахуванням завдань демонополізації і дерегуляції потенційно конкурентних ринків», - йдеться в пояснювальній записці.

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При цьому вказується, що законопроект спрямовано на посилення прав співвласників багатоквартирних будинків на вільний вибір форм управління такими будинками.

Також проект закону розширює права органів місцевого самоврядування в частині повноваження призначати управителів багатоквартирних будинків.

На думку авторів, ухвалення законопроекту дозволить підвищити ефективність управління загальним майном багатоквартирних будинків.

Як повідомляв УНІАН, станом на початок грудня 2013 року в Україні створено 16,847 тис. об'єднань співвласників багатоквартирних будинків (ОСББ), що становить 21,1% від загальної кількості багатоповерхових будинків країни.

Минулого року було створено 22 приватних підприємства з обслуговування й утримання багатоквартирних будинків і прибудинкових територій. Всього по Україні вже працює 466 таких підприємств.

Крім того, протягом 2013 року було створено 95 служб єдиного замовника, загальна кількість яких досягла 161.