Реєструвати будівельні декларації тепер будуть у центрах адмінпослуг

Про це УНІАН повідомила прес-служба Держархбудінспекції.

«З 1 вересня змінюється порядок надання адміністративних послуг Державною архітектурно-будівельною інспекцією України. Згідно з розпорядженням Кабінету міністрів прийом декларацій та їх видача після реєстрації здійснюватиметься центрами надання адміністративних послуг (ЦНАП)», - зазначається у повідомленні.

Як уточнили в Держархбудінспекції, ЦНАП прийматимуть декларації про початок виконання підготовчих і будівельних робіт, а також про готовність об'єкту до експлуатації.

«Тобто з 1 вересня для подачі документів на реєстрацію відповідних декларацій громадянам слід звертатися виключно до регіональних ЦНАП», - підкреслили у відомстві.

При цьому у прес-службі відзначили, що перерозподіл повноважень направлено на мінімізацію корупційних ризиків і підвищення якості послуг з видачі вказаних декларацій.

Як повідомляв УНІАН, раніше віце-прем'єр-міністр – міністр регіонального розвитку, будівництва і ЖКГ Володимир Гройсман заявляв, що частина функцій Держархбудінспекції може бути передана на місця, а сама інспекція – переформатована. За його словами, необхідність таких змін, зокрема, назріла, зважаючи на великі масштаби корупції в Держархбудінспекції. За інформацією Конфедерації будівельників України, оборот хабарів у будівельній галузі становить близько 20 млрд грн на рік.

Довідка УНІАН. Державна архітектурно-будівельна інспекція була створена по Указу президента України у 2011 році. Здійснює державний контроль за дотриманням будівельних норм і стандартів будівництва і експлуатації житлових будинків, виконанням ліцензійних умов суб'єктами господарювання, які здійснюють роботи зі створення об'єктів архітектури, контролюють виконання розпоряджень про усунення порушень норм в сферах містобудівної документації і будівельних норм, а також стандартів і правив у сфері житлово-комунального господарства.

Державний архітектурно-будівельний контроль (ДАБК) здійснюється за територіальним принципом у порядку проведення планових і позапланових перевірок.